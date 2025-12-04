Жителя Ростовской области будут судить за убийство, кражи и покушение на грабеж

В Ростовской области завершили расследование дела об убийстве, серии краж и покушении на грабеж в Ростове-на-Дону и Азове. Теперь материалы рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Подозреваемый — 33-летний азовчанин. По данным следствия, в апреле 2025 года в Ростове-на-Дону мужчина выпивал с двумя знакомыми, а потом во время ссоры нанес им травмы. Один из пострадавших скончался, второй — получил легкий вред здоровью.
Предварительно, после драки подозреваемый похитил имущество на 100 тысяч рублей, а также банковскую карту и сбежал. Он был задержан через несколько дней после случившегося, тогда же его взяли под стражу.
Уже во время следствия выяснили, что задержанный также был причастен к нескольким кражам и покушению на грабеж в Азове. Также его уличили в уклонении от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.
