Опубликовано видео с последствиями жесткой посадки в Уфе частного вертолета

Появилось с места крушения в Уфе частного вертолета Eurocopter.

Источник: Комсомольская правда

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало видео с места авиационного происшествия в Кировском районе города. На кадрах видны последствия жесткой посадки частного вертолета и работа спасателей на месте ЧП.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшим в результате инцидента является 58-летний пилот. Спасатели, прибывшие на место, оказали ему первую помощь, после чего транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

Напомним, жесткая посадка вертолета Eurocopter AS-350 случилась сегодня днем на частной вертолетной площадке вблизи деревни Атаевка. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

