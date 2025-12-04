Опубликовано видео с последствиями жесткой посадки в Уфе частного вертолета

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало видео с места авиационного происшествия в Кировском районе города. На кадрах видны последствия жесткой посадки частного вертолета и работа спасателей на месте ЧП.
Как сообщили в ведомстве, пострадавшим в результате инцидента является 58-летний пилот. Спасатели, прибывшие на место, оказали ему первую помощь, после чего транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.
Напомним, жесткая посадка вертолета Eurocopter AS-350 случилась сегодня днем на частной вертолетной площадке вблизи деревни Атаевка. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
