В воронежской школе № 98 у ученика обнаружили гепатит А

— В случае, если у ребенка диагностируется инфекционное заболевание, школа действует по предписанию медицинской организации и управления Роспотребнадзора. Все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений, обследованию учеников класса и учителей, вышеуказанными ведомствами были проведены, — пояснили в горадминистрации.