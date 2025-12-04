Ричмонд
В воронежской школе № 98 у ученика обнаружили гепатит А

Весь класс перевели на дистанционное обучение.

Источник: Комсомольская правда

Гепатит A обнаружили в школе № 98 на улице 9 Января. Информацию прокомментировали 4 декабря в мэрии Воронежа.

Заболевание диагностировали у ученика одного из классов. В связи с чем детей перевели на дистанционное обучение. Оно продлится до 25 декабря.

— В случае, если у ребенка диагностируется инфекционное заболевание, школа действует по предписанию медицинской организации и управления Роспотребнадзора. Все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений, обследованию учеников класса и учителей, вышеуказанными ведомствами были проведены, — пояснили в горадминистрации.