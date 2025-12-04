В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой

Ранее ведомство сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек. Позднее РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии рассказали, что пилот получил травму на земле, его везут в больницу.