Стали известны подробности падения вертолёта под Уфой.

По предварительным данным, причиной падения под Уфой вертолёта рассматриваются такие версии, как техническая неисправность и ошибка пилотирования. Об этом сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следкома России.
К проверке подключились и специалисты Приволжской транспортной прокуратуры.
«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования», — прокомментировал уфимский транспортный прокурор Павел Шушляев.
Напомним, сегодня вечером «Башинформу» стало известно о падении в деревне Атаевка вертолёта Eurocopter AS-350 (RA-04057). В результате жёсткой посадки пострадал пилот винтокрылой техники.