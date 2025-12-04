В Тольятти 4 декабря сработала сирена с сигналом о ЧС

Сирена с сигналом о ЧС сработала в Тольятти 4 декабря. Этот неожиданный звук, который обычно предупреждает о чрезвычайных ситуациях, заставил понервничать многих жителей Автограда. Но оказалось, что тревога была ложной.
Сирена сработала самопроизвольно, когда проводились плановые технические работы. Об этом потом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Сирены сработали в 12 и 14 кварталах Тольятти. Но на самом деле никакая опасность жителям этих микрорайонов, да и всего города, не угрожала.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше