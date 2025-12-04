Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти 4 декабря сработала сирена с сигналом о ЧС

Стало известно, почему в Тольятти 4 декабря зазвучала сирена.

Источник: Комсомольская правда

Сирена с сигналом о ЧС сработала в Тольятти 4 декабря. Этот неожиданный звук, который обычно предупреждает о чрезвычайных ситуациях, заставил понервничать многих жителей Автограда. Но оказалось, что тревога была ложной.

Сирена сработала самопроизвольно, когда проводились плановые технические работы. Об этом потом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Сирены сработали в 12 и 14 кварталах Тольятти. Но на самом деле никакая опасность жителям этих микрорайонов, да и всего города, не угрожала.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше