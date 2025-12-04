Двое иностранцев устроили в Уфе 16 детям настоящий ад: в «медресе» их мучили и избивали

В Уфе вынесли приговор двум гражданам Таджикистана, их признали виновными в похищении и истязании 16 несовершеннолетних. Об этом сообщают Объединенная пресс-служба судов Башкирии, прокуратура и Следственный комитет региона.
По данным ведомств, в феврале 2023 года 31-летний мужчина, не имея постоянного дохода, решил организовать обучение детей за ежемесячную плату (от 10 до 20 тысяч рублей) с проживанием в его квартире в Уфе. Он намеренно скрыл от родителей истинные методы «обучения» и обманным путем забирал детей. С февраля 2023 по июнь 2024-го он незаконно удерживал в квартире 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Детей систематически избивали, в них кидали подручные предметы в качестве наказания за нарушение дисциплины или плохую успеваемость. Также им не позволяли выходить на улицу.
В июле прошлого года один из 14-летних подростков, не выдержав издевательств, сбежал и рассказал о произошедшем продавцам ближайшего магазина, которые вызвали полицию. Опасаясь разоблачения, организатор перевез детей в квартиру своего 20-летнего сообщника. При попытке отвезти четверых детей на такси по другому адресу оба фигуранта были задержаны сотрудниками полиции в подъезде жилого дома. Все дети были освобождены.
Ленинский районный суд Уфы приговорил 31-летнего организатора к 11 годам колонии строгого режима и запретил ему на два года заниматься любой деятельностью, связанной с воспитанием, обучением и досугом несовершеннолетних. Также с него конфисковали свыше 1,2 миллиона рублей. Его 20-летний сообщник приговорен к шести годам колонии строгого режима.
Кроме того, старший фигурант дела был признан виновным в организации незаконного пребывания в России четверых иностранных граждан без необходимых документов.
Оба подсудимых вину не признали. Приговор еще не вступил в законную силу.
