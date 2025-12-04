Двое иностранцев устроили в Уфе 16 детям настоящий ад: в «медресе» их мучили и избивали

По данным ведомств, в феврале 2023 года 31-летний мужчина, не имея постоянного дохода, решил организовать обучение детей за ежемесячную плату (от 10 до 20 тысяч рублей) с проживанием в его квартире в Уфе. Он намеренно скрыл от родителей истинные методы «обучения» и обманным путем забирал детей. С февраля 2023 по июнь 2024-го он незаконно удерживал в квартире 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет.