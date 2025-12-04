В Перми контролёры в час пик поймали 51-го безбилетника

«Средства от оплаты проезда — это ресурсы для закупки новых автобусов и обеспечения безопасности перевозок. Кроме того, массовые нарушения подрывают принцип социальной справедливости. Те, кто уклоняется от оплаты, перекладывают финансовую нагрузку на плечи добросовестных плательщиков», — отметили в департаменте.