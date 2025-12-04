В Перми контролёры в час пик поймали 51-го безбилетника

Контролеры поймали в Перми в час пик 51-го безбилетного пассажира.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале городской департамент транспорта.
Утром 4 декабря проводилась усиленная проверка в Кировском районе на остановке «Кинотеатр “Экран”. Контролёры Гортранса проверили наличие оплаты у пассажиров автобусов № 15, 39, 60, 64, 65 и 80.
«Некоторые нарушители не подчинились законному требованию контролёра предъявить паспорт для составления акта. Для установления их личности и последующего привлечения к ответственности были вызваны правоохранительные органы», — рассказали в департаменте.
Всего с начала недели во время подобных усиленных рейдов составлено уже около 200 актов. Всех безбилетников привлекли к административной ответственности.
«Средства от оплаты проезда — это ресурсы для закупки новых автобусов и обеспечения безопасности перевозок. Кроме того, массовые нарушения подрывают принцип социальной справедливости. Те, кто уклоняется от оплаты, перекладывают финансовую нагрузку на плечи добросовестных плательщиков», — отметили в департаменте.