У экс-главы Верховного суда Адыгеи требуют изъять активы еще на 5,4 млрд

Иск поступил в Октябрьский районный суд Краснодара. Речь идет об изъятии имущества, оформленного на номинальных владельцев. В список вошли пять компаний, занятых в сельском хозяйстве и строительстве, с общей капитализацией более 2 млрд рублей. Среди них — агропредприятия «Марьинское» и «Агро-Юг», а также застройщик «Дарстрой-Регион».