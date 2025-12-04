У экс-главы Верховного суда Адыгеи требуют изъять активы еще на 5,4 млрд

Генеральная прокуратура РФ подала новый иск об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи. Надзорное ведомство требует конфисковать активы общей стоимостью 5,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Иск поступил в Октябрьский районный суд Краснодара. Речь идет об изъятии имущества, оформленного на номинальных владельцев. В список вошли пять компаний, занятых в сельском хозяйстве и строительстве, с общей капитализацией более 2 млрд рублей. Среди них — агропредприятия «Марьинское» и «Агро-Юг», а также застройщик «Дарстрой-Регион».
Кроме того, прокуратура намерена изъять свыше 630 объектов недвижимости в Адыгее и на Кубани. Это 89 гектаров земли, 174 коммерческих здания, а также восемь особняков и девять квартир.
Ответчиками по делу выступают сам Аслан Трахов, возглавлявший судебную систему Адыгеи более 20 лет, и члены его семьи, в том числе сын — бывший судья из Краснодара Рустем Трахов. Фигурантам уже запретили выезд из страны, предварительные слушания назначены на 19 декабря.
Это уже второй крупный иск к семье экс-судьи. В сентябре 2025 года Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии у Траховых имущества на сумму 13 млрд рублей.
Тогда в доход государства перешли доли в компаниях, более 100 земельных участков и десятки объектов коммерческой недвижимости. Примечательно, что в рамках первого процесса ответчики признали коррупционное происхождение активов и не возражали против их конфискации.