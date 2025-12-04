В Пермском крае кухонный эксперимент едва не закончился трагедией

В Чернушке на улице Юбилейной произошел пожар из-за неосторожности школьницы. Девочка осталась дома одна и решила растопить восковую свечу в металлической кастрюле с водой, поставив ее на газовую плиту. После того как она включила конфорку, ребенок ушел в комнату смотреть телевизор.
Когда школьница вернулась на кухню, воск уже загорелся, и пламя успело перекинуться на потолок над плитой. Девочка сразу позвонила матери. Та сказала ей немедленно выйти из квартиры и вызвала пожарных.
Сотрудники МЧС быстро потушили огонь, который распространился на площадь около 12 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.