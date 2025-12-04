В Пермском крае кухонный эксперимент едва не закончился трагедией

В Чернушке на улице Юбилейной произошел пожар из-за неосторожности школьницы. Девочка осталась дома одна и решила растопить восковую свечу в металлической кастрюле с водой, поставив ее на газовую плиту. После того как она включила конфорку, ребенок ушел в комнату смотреть телевизор.