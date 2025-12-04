В Уфе упал вертолет: названа предварительная причина ЧП

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР озвучили предварительные версии причин жесткой посадки частного вертолета в Кировском районе Уфы. В качестве основных рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.
Напомним, инцидент произошел сегодня днем на частной вертолетной площадке вблизи деревни Атаевка. Совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter AS-350.
Пострадавшим в результате происшествия стал 58-летний пилот. Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, спасатели, прибывшие на место, оказали ему первую помощь, после чего транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.
На место происшествия выехали следователи транспортной прокуратуры и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В настоящее время проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства происшествия и проверяется соблюдение законодательства о безопасности полетов.
