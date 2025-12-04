Заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков сообщил БелТА, что в Жлобине отчим засыпал красный перец в рот и под веки 9-летнему пасынку, чтобы тот сознался в краже.
Подозревая ребенка в хищении кошелька у матери, отчим сначала повалил его на кровать, а затем «старшего мальчика заставил удерживать брата».
«Действуя с особой жестокостью, засыпал пасынку в рот красный острый перец. В продолжении пытки засыпал перец под веки обоих глаз ребенку, причиняя особые физические и психические страдания», — сказал Степанчиков.
При истязании присутствовали другие члены семьи. Конкретно мать мальчика была в момент пыток в соседней комнате и не отреагировала на то, что творилось в доме.
Сообщается, что решением Жлобинского райисполкома девятилетка изъят из семьи и находится у приемных родителей. Действия отчима квалифицированы как истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в зависимом положении, а также как вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления. Речь идет, соответственно, о части 2 статьи 154 и части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Беларуси. Дело уже направлено в суд.
