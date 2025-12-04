Шпионивший за военной техникой житель Калуги предстанет перед судом

В Калуге пойдет под суд 38-летний местный житель, обвиняемый в шпионаже в пользу иностранного государства. Мужчина собирал и передавал за рубеж данные о дислокации российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Следствие установило, что в 2023 году фигурант вступил в контакт с представителями иностранного государства. Действуя по их заданию, он вел видеосъемку мест расположения военной техники Министерства обороны РФ на территории области.
Обвиняемый использовал специальную программу, чтобы определить точную геолокацию объектов. Полученные видеозаписи и координаты он снабжал текстовыми комментариями и отправлял кураторам. В ведомстве подчеркнули, что эта информация предназначалась «для дальнейшего использования против безопасности Российской Федерации».
Прокуратура утвердила обвинение по статье «Государственная измена» и передала дело в Калужский областной суд.