Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шпионивший за военной техникой житель Калуги предстанет перед судом

В Калуге завершено расследование дела о госизмене. 38-летнего мужчину обвиняют в том, что он снимал военную технику и отправлял координаты иностранным кураторам. Дело передано в суд, обвиняемый находится в СИЗО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калуге пойдет под суд 38-летний местный житель, обвиняемый в шпионаже в пользу иностранного государства. Мужчина собирал и передавал за рубеж данные о дислокации российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие установило, что в 2023 году фигурант вступил в контакт с представителями иностранного государства. Действуя по их заданию, он вел видеосъемку мест расположения военной техники Министерства обороны РФ на территории области.

Обвиняемый использовал специальную программу, чтобы определить точную геолокацию объектов. Полученные видеозаписи и координаты он снабжал текстовыми комментариями и отправлял кураторам. В ведомстве подчеркнули, что эта информация предназначалась «для дальнейшего использования против безопасности Российской Федерации».

Прокуратура утвердила обвинение по статье «Государственная измена» и передала дело в Калужский областной суд.