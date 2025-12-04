Шпионивший за военной техникой житель Калуги предстанет перед судом

В Калуге пойдет под суд 38-летний местный житель, обвиняемый в шпионаже в пользу иностранного государства. Мужчина собирал и передавал за рубеж данные о дислокации российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.