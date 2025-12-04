Ричмонд
В Ростовской области двоих молодых людей задержали после смертельной драки

На Дону после конфликта с дракой умер мужчина, задержаны молодые люди 16 и 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

Двоим молодым людям из Белокалитвинского района Ростовской области предъявили обвинение в нападении со смертельным исходом, рассказали в СУ СК России по региону.

Парням 16 и 18 лет. По данным следствия, в ноябре 2025 года во время конфликта они сильно избили знакомого мужчину. Спустя несколько дней после этого пострадавший скончался.

К этому моменту подозреваемых взяли под стражу и домашний арест. Назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. Дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

