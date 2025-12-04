«Сидел за столом и делал уроки, но его нога пристегнута цепью к батарее». В Мозыре отец-одиночка воспитывал сына, пристегивая его цепью к батарее

«Дверь в квартиру им открыла прабабушка, они прошли в комнату ребенка, который сидел за столом и делал уроки. Они стали с ним общаться, однако в какой-то момент обратили внимание, что его нога пристегнута цепью к батарее. Несовершеннолетний пояснил, что к батарее его пристегнул отец, так как он его не слушался. Информацию о произошедшем они передали в ИДН ОВД и отдел образования», — рассказал Дмитрий Степанчиков.