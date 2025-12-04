«Сидел за столом и делал уроки, но его нога пристегнута цепью к батарее». В Мозыре отец-одиночка воспитывал сына, пристегивая его цепью к батарее

Заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков сообщил БелТА, что в Мозыре отец-одиночка воспитывал сына 2012 года рождения, пристегивая его цепью к батарее. Вот что известно об этой страшной истории.
Мать мальчика умерла порядка 10 лет назад, с отцом и сыном жила прабабушка ребенка, которая почти не участвовала в его воспитании из-за своего преклонного возраста.
Следствие установило, что в декабре 2022 — январе 2023 года 42-летний мужчина не один раз привязывал сына к батарее. Делал он это металлической цепью с замком. При этом мозырянин в своих показаниях отмечал, что считал свои действия имеющими логику, поскольку сын его не слушался, пытался сбежать из дома. Мальчик подтвердил слова отца.
«Мальчик был лишен элементарных вещей: возможности выхода из комнаты, приема пищи и отправления естественной нужды», — рассказывает агентство.
Ситуация раскрылась, когда 24 января 2023 года отец пристегнул сына к батарее после того, как разозлился, накануне искав его — прогулка ребенка с друзьями затянулась. Но в квартиру в тот день планово пришли три социальных педагога — семья была признана находящейся в социально опасном приложении.
«Дверь в квартиру им открыла прабабушка, они прошли в комнату ребенка, который сидел за столом и делал уроки. Они стали с ним общаться, однако в какой-то момент обратили внимание, что его нога пристегнута цепью к батарее. Несовершеннолетний пояснил, что к батарее его пристегнул отец, так как он его не слушался. Информацию о произошедшем они передали в ИДН ОВД и отдел образования», — рассказал Дмитрий Степанчиков.
Именно социальные педагоги, рассказал замначальника УСК по Гомельской область, потребовали, чтобы мозырянин срочно вернулся и отстегнул сына, а затем увезли ребенка в детскую поликлинику.
Также из уголовного дела следует, что ребенок не отличался примерным поведением. Но отец контактировал с педагогами, посещал родительские собрания, а дома условия были удовлетворительными — отдельная комната мальчика в четырехкомнатной квартире.
Дмитрий Степанчиков напомнил, что отец ребенка получил два года лишения свободы со штрафом 100 базовых величин (с отсрочкой исполнения наказания на два года) за незаконное лишение свободы.
Ранее мы писали, что в Жлобине отчим засыпал красный перец в рот и под веки 9-летнему пасынку, чтобы тот сознался в краже.
Ранее ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси.
Также мы рассказывали, что белорус получил уголовное дело из-за растений в своей теплице.