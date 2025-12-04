Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Молдовы пострадал в ДТП в Италии: После столкновения трех машины — его зажало в салоне автомобиля

На шоссе в Карпи, Италия произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Италии 1 декабря на шоссе в Карпи произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадал и гражданин Молдовы. Его срочно доставили в ближайшую больницу.

Столкнулись три автомобиля, Audi, Ford и Peugeot. В результате сильного удара два человека оказались зажатыми в салонах машин. Среди пострадавших — 34-летний гражданин Молдовы, 55-летний врач из местной поликлиники и их знакомый 56-летний мужчина.

С помощью гидравлических инструментов пожарные извлекли пострадавших из автомобилей и передали их медикам скорой помощи. 34-летний гражданин Молдовы и 56-летний мужчина получили травмы средней тяжести, тогда как 55-летний врач находится в тяжёлом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).

Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.

Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).