Гражданин Молдовы пострадал в ДТП в Италии: После столкновения трех машины — его зажало в салоне автомобиля

В Италии 1 декабря на шоссе в Карпи произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадал и гражданин Молдовы. Его срочно доставили в ближайшую больницу.
Столкнулись три автомобиля, Audi, Ford и Peugeot. В результате сильного удара два человека оказались зажатыми в салонах машин. Среди пострадавших — 34-летний гражданин Молдовы, 55-летний врач из местной поликлиники и их знакомый 56-летний мужчина.
С помощью гидравлических инструментов пожарные извлекли пострадавших из автомобилей и передали их медикам скорой помощи. 34-летний гражданин Молдовы и 56-летний мужчина получили травмы средней тяжести, тогда как 55-летний врач находится в тяжёлом состоянии в отделении интенсивной терапии.
