Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о квартире певицы в Москве

Верховный суд России привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки в Москве. Заседание высшей судебной инстанции пройдет 16 декабря. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило РИА Новости.
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества. По мнению депутата, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы Полины Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.
«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.
Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».