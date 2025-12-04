Турист отправился в поход по горам Румынии и пропал у замка Дракулы

18-летний британский турист пропал без вести во время похода в горах Румынии недалеко от замка Бран, который известен как замок Дракулы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Студент Бристольского университета Джордж Смит отправился в одиночный поход 23 ноября. Во время путешествия он подал сигнал бедствия, сообщив, что заблудился и замерзает.
В ходе многодневных поисков спасателям удалось обнаружить только рюкзак с припасами пропавшего. Работу осложняют сложные погодные условия и глубокий снег, местами достигающий двух метров. Поисково-спасательная операция продолжается.
