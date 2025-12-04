Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист отправился в поход по горам Румынии и пропал у замка Дракулы

Пропавшего 18-летнего туриста продолжают искать спасатели.

Источник: Аргументы и факты

18-летний британский турист пропал без вести во время похода в горах Румынии недалеко от замка Бран, который известен как замок Дракулы. Об этом сообщает «Лента.ру».

Студент Бристольского университета Джордж Смит отправился в одиночный поход 23 ноября. Во время путешествия он подал сигнал бедствия, сообщив, что заблудился и замерзает.

В ходе многодневных поисков спасателям удалось обнаружить только рюкзак с припасами пропавшего. Работу осложняют сложные погодные условия и глубокий снег, местами достигающий двух метров. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что на Бали кошка по кличке Мася спасла семью из России от опасной змеи.