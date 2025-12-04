Четыре грузовика столкнулись на трассе А-108 в Подмосковье

На 308-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино в Московской области столкнулись четыре грузовика, которые двигались в одном направлении. В результате аварии один водитель получил травмы. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Авария произошла примерно в 17:35.
— В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — передает Telegram-канал ведомства.
2 декабря на 25-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. После происшествия в районе аварии перекрыли три полосы для движения автомобилей.
25 ноября на внешней стороне 69-го километра МКАД загорелся грузовик. Позднее на место случившегося прибыли экстренные бригады, которые потушили машину и затем проверили территорию.