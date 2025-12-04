Четыре грузовика столкнулись на трассе А-108 в Подмосковье

На 308-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино в Московской области столкнулись четыре грузовика, которые двигались в одном направлении. В результате аварии один водитель получил травмы. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.