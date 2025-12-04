Шесть машин столкнулись на МКАД из-за несоблюдения дистанции

Сегодня около 17.20 в районе 1-го км внешнего кольца МКАД, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех автомобилей. Вследствие чего в этой же полосе, также в результате несоблюдения безопасной дистанции, произошло столкновение еще трех автомобилей.