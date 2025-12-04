Шесть машин столкнулись на МКАД из-за несоблюдения дистанции

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции произошли два ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 17.20 в районе 1-го км внешнего кольца МКАД, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех автомобилей. Вследствие чего в этой же полосе, также в результате несоблюдения безопасной дистанции, произошло столкновение еще трех автомобилей.
Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. В настоящий момент движение на этом участке восстановлено.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки. -0-