В городе ХМАО в ДТП пострадало три человека. Фото

«4 декабря около 18:30 на улице Белых Ночей города Пыть-Яха, 58-летний водитель Chevrolet Niva, не учел погодные и метеорологические условия, и выехал на дорогу на летней резине, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Daewoo Nexia, под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Нива Шевроле получили травмы различной степени тяжести», — сообщается в telegram-канале окружного Управления Госавтоинспекции.