На севере Италии произошло крушение вертолета

«Вертолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в Вальтеллине», — указано в материале.
По данным издания, в результате происшествия трое человек получили ранения. Всех пострадавших вытащили спасатели. Однако четвертый пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался.
Накануне сообщалось, что истребитель F-16C Fighting Falcon потерпел крушение недалеко от аэропорта Трона на границе округов Сан-Бернардино и Иньо в штате Калифорния. Отмечалось, что пилот самолета находится в стабильном состоянии и получает уход.