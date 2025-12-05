Ричмонд
На севере Италии произошло крушение вертолета

В итальянской области Ломбардия в провинции Сондрио произошло крушение вертолета, в результате происшествия один человек погиб. Об этом 4 декабря сообщает газета La Repubblica.

Источник: Reuters

«Вертолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в Вальтеллине», — указано в материале.

По данным издания, в результате происшествия трое человек получили ранения. Всех пострадавших вытащили спасатели. Однако четвертый пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался.

Накануне сообщалось, что истребитель F-16C Fighting Falcon потерпел крушение недалеко от аэропорта Трона на границе округов Сан-Бернардино и Иньо в штате Калифорния. Отмечалось, что пилот самолета находится в стабильном состоянии и получает уход.