В Ростове водитель иномарки сбила двух пешеходов

На Космонавтов в Ростове-на-Дону 69-летняя водитель «Ниссан Икстрейл» (Nissan X-Trail) сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемой «зебре». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.