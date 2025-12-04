Ричмонд
В Ростове водитель иномарки сбила двух пешеходов

Водитель «Ниссан Икстрейл» сбила двух человек на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

На Космонавтов в Ростове-на-Дону 69-летняя водитель «Ниссан Икстрейл» (Nissan X-Trail) сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемой «зебре». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 4 декабря. Пострадали пешеходы 34 и 52 лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям: вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков нужно снижать скорость, чтобы иметь возможность вовремя остановить машину.

