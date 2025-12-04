В музее, известном как Дворец гигантских костей, выразили соболезнования в связи с кончиной Монтенегро. В официальном сообщении организации говорится: «С глубокой печалью мы объявляем о смерти Рональда Монтенегро, нашего президента и незаменимой фигуры в истории и строительстве Дворца гигантских костей».