Директор музея в Бразилии погиб во время тренировки в спортзале

В бразильском городе Олинда директор музея Рональд Монтенегро погиб во время тренировки в спортзале, уронив штангу на грудь, сообщает издание Daily Mail.
После происшествия персонал спортзала оказал помощь, затем мужчину доставили в ближайшую больницу, где медики не смогли его спасти. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В музее, известном как Дворец гигантских костей, выразили соболезнования в связи с кончиной Монтенегро. В официальном сообщении организации говорится: «С глубокой печалью мы объявляем о смерти Рональда Монтенегро, нашего президента и незаменимой фигуры в истории и строительстве Дворца гигантских костей».
Монтенегро было 55 лет. Музей, которым он руководил, хранит гигантские куклы из папье-маше и ткани высотой до 4,5 метров и весом до 45 кг.
