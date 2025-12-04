Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор музея в Бразилии погиб во время тренировки в спортзале

В бразильском городе Олинда директор музея Рональд Монтенегро погиб во время тренировки в спортзале, уронив штангу на грудь.

Источник: Аргументы и факты

В бразильском городе Олинда директор музея Рональд Монтенегро погиб во время тренировки в спортзале, уронив штангу на грудь, сообщает издание Daily Mail.

После происшествия персонал спортзала оказал помощь, затем мужчину доставили в ближайшую больницу, где медики не смогли его спасти. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

В музее, известном как Дворец гигантских костей, выразили соболезнования в связи с кончиной Монтенегро. В официальном сообщении организации говорится: «С глубокой печалью мы объявляем о смерти Рональда Монтенегро, нашего президента и незаменимой фигуры в истории и строительстве Дворца гигантских костей».

Монтенегро было 55 лет. Музей, которым он руководил, хранит гигантские куклы из папье-маше и ткани высотой до 4,5 метров и весом до 45 кг.

Ранее в Бразилии вратарь Пиксе умер после отражения пенальти грудью.