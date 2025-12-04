Водитель легковушки сбил школьницу у трамвайной остановки в Минске

Сегодня вечером 26-летний водитель Mazda, двигаясь по ул. Долгобродской, по предварительной информации, при подъезде к остановочному пункту трамвая не остановился и не предоставил преимущество 14-летней девочке, двигавшейся к трамваю, в результате чего совершил на нее наезд. Школьница доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.