Водитель легковушки сбил школьницу у трамвайной остановки в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель сбил школьницу в зоне остановочного пункта трамвая, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня вечером 26-летний водитель Mazda, двигаясь по ул. Долгобродской, по предварительной информации, при подъезде к остановочному пункту трамвая не остановился и не предоставил преимущество 14-летней девочке, двигавшейся к трамваю, в результате чего совершил на нее наезд. Школьница доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен остановиться, предоставив преимущество пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него, если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).
Водителям запрещается опережать движущийся трамвай, у которого включена аварийная световая сигнализация (световой указатель правого поворота), в зоне остановочного пункта трамвая, обозначенной дорожным знаком «Остановочный пункт трамвая» и (или) горизонтальной дорожной разметкой 1.17.2.-0-