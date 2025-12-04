Около 1,5 тысячи студентов эвакуировали из учебного корпуса МГУ

По данным из источника, студентам пришлось покинуть здание в связи с проведением необходимых мероприятий. На место оперативно прибыли сотрудники специальных служб вместе с кинологическими расчётами.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании университетского корпуса. Там же добавили, что кинологи не нашли в здании каких-либо взрывных устройств или подозрительных предметов. После завершения проверки учащимся разрешили вернуться к занятиям.
Ранее сообщалось, что центр Москвы стал местом происшествия: в отеле Radisson Blue Олимпийский возникло задымление. Очаг возгорания на третьем этаже гостиницы, расположенной на Самарской улице. Из здания эвакуировали около 400 постояльцев и сотрудников. Также ранее, 24 ноября, студентов зеленоградского университета эвакуировали после атаки БПЛА на регион. Руководство вуза оперативно попросило учащихся спуститься в подвал, указав, что эвакуация проводится не в учебных целях.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.