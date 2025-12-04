Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 1,5 тысячи студентов эвакуировали из учебного корпуса МГУ

Примерно полторы тысячи учащихся были эвакуированы из экономического корпуса МГУ, расположенного на Ленинских горах. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС представитель экстренных служб.

Источник: Life.ru

По данным из источника, студентам пришлось покинуть здание в связи с проведением необходимых мероприятий. На место оперативно прибыли сотрудники специальных служб вместе с кинологическими расчётами.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании университетского корпуса. Там же добавили, что кинологи не нашли в здании каких-либо взрывных устройств или подозрительных предметов. После завершения проверки учащимся разрешили вернуться к занятиям.

Ранее сообщалось, что центр Москвы стал местом происшествия: в отеле Radisson Blue Олимпийский возникло задымление. Очаг возгорания на третьем этаже гостиницы, расположенной на Самарской улице. Из здания эвакуировали около 400 постояльцев и сотрудников. Также ранее, 24 ноября, студентов зеленоградского университета эвакуировали после атаки БПЛА на регион. Руководство вуза оперативно попросило учащихся спуститься в подвал, указав, что эвакуация проводится не в учебных целях.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше