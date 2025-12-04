В Таиланде девушка впала в кому после приема таблеток для похудения

Как рассказал молодой человек пациентки, за два дня до происшествия она жаловалась на головокружение, однако продолжала принимать таблетки, несмотря на предостережения. На тот момент ее вес составлял около 36 кг. Родственница уточнила, что серьезных заболеваний у девушки не было, однако она отмечала усталость, головокружение и отсутствие аппетита.