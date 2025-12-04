В Таиланде девушка впала в кому после приема таблеток для похудения

22-летняя жительница Таиланда потеряла сознание на рабочем месте после того, как более десяти месяцев принимала таблетки для похудения. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел вечером 3 декабря в провинции Трат. Девушку в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи более часа пытались стабилизировать ее состояние и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным издания, ухудшение самочувствия связывают с длительным приемом препаратов для похудения, которые она приобрела на крупной онлайн-платформе и употребляла около десяти месяцев.
Как рассказал молодой человек пациентки, за два дня до происшествия она жаловалась на головокружение, однако продолжала принимать таблетки, несмотря на предостережения. На тот момент ее вес составлял около 36 кг. Родственница уточнила, что серьезных заболеваний у девушки не было, однако она отмечала усталость, головокружение и отсутствие аппетита.
По итогам проверки установлено, что в составе таблеток содержалось запрещенное в Таиланде вещество, связанное с риском сердечно-сосудистых нарушений и психологических осложнений.
В настоящее время медики продолжают наблюдать за состоянием пострадавшей.
