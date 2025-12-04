Парень закопал заживо девушку на первом свидании, подумав, что она умерла

Первой реакцией мужчины стал страх и желание скрыть происшествие — он не вызвал скорую или хотя бы не проверил пульс. Ключевыми уликами для полиции стали грязная лопата и одежда мужчины, обнаруженные после того, как родные девушки, не дождавшись вестей, прилетели в Марокко и заявили о её пропаже. Благодаря оперативной работе марокканской полиции, подозреваемый был задержан, но девушку нашли уже мёртвой. По данным СМИ, марокканца могут судить по статье об убийстве по неосторожности.