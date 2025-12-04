Парень закопал заживо девушку на первом свидании, подумав, что она умерла

Француженка внезапно потеряла сознание во время встречи дома у своего спутника. Мужчина, решив, что она мертва, в панике вынес её в сад и закопал, не удостоверившись в её кончине. Позже выяснилось, что Эль Хуари страдала недиагностированным сахарным диабетом. Резкое изменение уровня сахара в крови привело её в состояние, напоминавшее смерть.
Первой реакцией мужчины стал страх и желание скрыть происшествие — он не вызвал скорую или хотя бы не проверил пульс. Ключевыми уликами для полиции стали грязная лопата и одежда мужчины, обнаруженные после того, как родные девушки, не дождавшись вестей, прилетели в Марокко и заявили о её пропаже. Благодаря оперативной работе марокканской полиции, подозреваемый был задержан, но девушку нашли уже мёртвой. По данным СМИ, марокканца могут судить по статье об убийстве по неосторожности.
Ранее Life.ru писал, что полиция сорвала обряд с имитацией погребения заживо, который проходил во время «сатанинского праздника». В интернете появились кадры, на которых запечатлено спасение двух человек. Их экстренно выкапывают из неглубоких могил, куда они были завернуты в простыни. Участники заплатили организатору от шести до девяти тысяч рублей за участие в зловещем действе. Организаторы были задержаны.
