Автомобиль сбил женщину на севере Москвы, она умерла в больнице

На севере столицы водитель автомобиля «Атлант», двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода. Ее госпитализировали, и позднее пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.