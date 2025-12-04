Ричмонд
Автомобиль сбил женщину на севере Москвы, она умерла в больнице

На севере столицы водитель автомобиля «Атлант», двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода. Ее госпитализировали, и позднее пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, авария произошла днем на Фестивальной улице во дворе дома 11.

— Сегодня днем на Фестивальной улице во дворе дома 11, водитель автомобиля «Атлант», двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину-пешехода, которую госпитализировали. Около 22:00 женщина скончалась в медучреждении, — передает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

В тот же день водитель автомобиля марки «Фольксваген» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Высокой улице в ТиНАО.

2 декабря во Внукове автобус, который шел из Толстопальцева по направлению к Давыдково, сбил девушку на пешеходном переходе.