18-летний британец пропал возле замка Дракулы в горах Румынии

Британский студент Джордж Смит пропал без вести в горах Трансильвании недалеко от замка Бран (он же замок Дракулы). Как сообщили спасатели города Брашов, он отправился в поход в одиночку.

Источник: Life.ru

Во время перехода Смит позвонил на номер экстренной службы 112, сообщив, что потерял ориентир и испытывает сильный холод и возможную гипотермию. После звонка спасатели обнаружили его рюкзак в точке, совпадающей с координатами последнего сигнала телефона.

«Вопреки информации, распространяемой в интернете, на данный момент нет данных, указывающих на то, что пропавший человек намеревался отправиться в замок Бран. Кроме того, учитывая, что жертва сообщила об ощущении холода и возможном развитии гипотермии, горные спасатели порекомендовали ей продолжить движение по туристическому маршруту, на котором она находилась, поскольку, согласно GPS-координатам, она двигалась в правильном направлении к хижине Малаешти», — говорится в заявлении горных спасателей.

Спасатели в ходе спасательной экспедиции поднялись в горы и остались на ночь в приюте Малаешти, чтобы утром обследовать долину Цыгэнешти. Работа осложняется свежим снегом, плотным туманом и сильным ветром. Авиатехника и дроны пока не применяются — погодные условия не позволяют поднять их в воздух. Поисковая операция продолжается.

Ранее стало известно, что пропавшие в Турции москвичка с сыном найдены на границе с Сирией. По одной из версий, 32-летнюю женщину могли завербовать и загипнотизировать террористы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

