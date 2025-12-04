18-летний британец пропал возле замка Дракулы в горах Румынии

Во время перехода Смит позвонил на номер экстренной службы 112, сообщив, что потерял ориентир и испытывает сильный холод и возможную гипотермию. После звонка спасатели обнаружили его рюкзак в точке, совпадающей с координатами последнего сигнала телефона.
«Вопреки информации, распространяемой в интернете, на данный момент нет данных, указывающих на то, что пропавший человек намеревался отправиться в замок Бран. Кроме того, учитывая, что жертва сообщила об ощущении холода и возможном развитии гипотермии, горные спасатели порекомендовали ей продолжить движение по туристическому маршруту, на котором она находилась, поскольку, согласно GPS-координатам, она двигалась в правильном направлении к хижине Малаешти», — говорится в заявлении горных спасателей.
Спасатели в ходе спасательной экспедиции поднялись в горы и остались на ночь в приюте Малаешти, чтобы утром обследовать долину Цыгэнешти. Работа осложняется свежим снегом, плотным туманом и сильным ветром. Авиатехника и дроны пока не применяются — погодные условия не позволяют поднять их в воздух. Поисковая операция продолжается.
