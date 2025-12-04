18-летний британец пропал возле замка Дракулы в горах Румынии

«Вопреки информации, распространяемой в интернете, на данный момент нет данных, указывающих на то, что пропавший человек намеревался отправиться в замок Бран. Кроме того, учитывая, что жертва сообщила об ощущении холода и возможном развитии гипотермии, горные спасатели порекомендовали ей продолжить движение по туристическому маршруту, на котором она находилась, поскольку, согласно GPS-координатам, она двигалась в правильном направлении к хижине Малаешти», — говорится в заявлении горных спасателей.