Отказ от газа отбросил Европу назад, считает Путин.
Отказ европейских государств от российского газа привел к энергетическим проблемам и вынудил их возвращаться к ранее закрытым видам генерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил.
«Они просто загоняют себя. Атомные электростанции закрывают, угольную генерацию закрывают — в общем, все закрывают. Как жить-то? А теперь все открывать опять, потому что российского газа дешевого нет», — сказал он в интервью изданию India Today.
Путин также отметил, что последствия такой политики затрагивают не только Европу, но и развивающиеся государства. Он указал, что многие страны с низким и средним уровнем дохода не располагают ресурсами для масштабных инвестиций в «зеленую» энергетику, но при этом сталкиваются с ограничительными мерами Запада в финансовой и технологической сферах.
Ранее премьер-министр германской Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что отказ ЕС от российских энергоносителей привел к утрате конкурентного преимущества и деиндустриализации, и выступал за возобновление поставок после прекращения огня на Украине. На этом фоне Евросоюз принял уже 19-й пакет санкций, запретив, в том числе, импорт российского газа. В Москве подчеркивали, что ограничения не достигают целей и создают риски для мировой экономики.