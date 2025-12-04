Путин оценил последствия отказа Европы от газа РФ

Путин также отметил, что последствия такой политики затрагивают не только Европу, но и развивающиеся государства. Он указал, что многие страны с низким и средним уровнем дохода не располагают ресурсами для масштабных инвестиций в «зеленую» энергетику, но при этом сталкиваются с ограничительными мерами Запада в финансовой и технологической сферах.