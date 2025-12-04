В Минске водитель проехал на красный свет и спровоцировал аварию

Сегодня вечером 40-летний водитель Lada, двигаясь по ул. Аэродромной, по предварительной информации, выехал на перекресток с ул. Белградской на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с Volkswagen. 42-летний водитель Volkswagen доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.