В Минске водитель проехал на красный свет и спровоцировал аварию

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проезд на красный сигнал светофора привел к ДТП, один из участников аварии госпитализирован. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером 40-летний водитель Lada, двигаясь по ул. Аэродромной, по предварительной информации, выехал на перекресток с ул. Белградской на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с Volkswagen. 42-летний водитель Volkswagen доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. В настоящий момент движение на этом участке восстановлено.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. Важно помнить, что красный сигнал светофора запрещает движение. -0-