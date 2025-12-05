На севере Москвы водитель задавил женщину, сдавая назад

«На Фестивальной улице во дворе дома 11 водитель автомобиля “Атлант”, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину-пешехода, которую госпитализировали», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что около 22:00 пострадавшая умерла в больнице.
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Водитель иномарки задавил женщину во дворе дома на севере Москвы, сдавая назад. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«На Фестивальной улице во дворе дома 11 водитель автомобиля “Атлант”, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину-пешехода, которую госпитализировали», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что около 22:00 пострадавшая умерла в больнице.