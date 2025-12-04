Ричмонд
Средства ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами России за три часа

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 44 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 44 дрона ВСУ: 30 беспилотников — над Курской областью, восемь БПЛА — над Ростовской областью, три дрона — над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, один дрон — над Брянской областью.

Силы российской противовоздушной обороны ликвидировали над Севастополем две воздушные цели. Об этом 4 декабря сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

В этот же день многоквартирный дом, а также несколько автомобилей оказались повреждены в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Воронежскую область.

