ПВО уничтожила 44 украинских дрона над пятью регионами России вечером 4 декабря

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 30 — было сбито над территорией Курской области. 8 БПЛА уничтожили в Ростовской, 3 — в Белгородской, 2 — в Воронежской и 1 в Брянской областях.
