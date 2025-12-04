Ричмонд
ПВО уничтожила 44 украинских дрона над пятью регионами России вечером 4 декабря

Силы противовоздушной обороны России сбили 44 украинских беспилотника вечером 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 30 — было сбито над территорией Курской области. 8 БПЛА уничтожили в Ростовской, 3 — в Белгородской, 2 — в Воронежской и 1 в Брянской областях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

