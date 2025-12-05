Над территорией России за три часа сбито 44 беспилотника

Как уточнило ведомство, 30 БПЛА сбито над Курской областью, восемь — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Воронежской, один — над Брянской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударе БПЛА по коммерческому объекту в городе Грайворон пострадал мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. В Курске обломки сбитого беспилотника повредили окна частных домов и автомобиль, писал глава города Евгений Маслов.
