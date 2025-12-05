Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над территорией России за три часа сбито 44 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над пятью регионами.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 30 БПЛА сбито над Курской областью, восемь — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Воронежской, один — над Брянской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударе БПЛА по коммерческому объекту в городе Грайворон пострадал мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. В Курске обломки сбитого беспилотника повредили окна частных домов и автомобиль, писал глава города Евгений Маслов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше