Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего полицейского Сергея Клокова (Семиэля Веделя) по делу о фейках о ВС РФ, сообщил его адвокат Даниил Берман.

Источник: © РИА Новости

«Семь лет лишения свободы», — сообщил Берман в Telegram-канале.

Мосгорсуд в июле 2024 года отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, дело вернули прокурору, сообщил тогда РИА Новости Берман. Позднее оно снова было передано в суд.

Клоков — один из первых в России фигурантов по статье УК РФ о фейках о российской армии. До ареста он занимал должность техника запасного пункта управления столичного главка МВД.

Мужчина внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.