Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России

Мосгорсуд в июле 2024 года отменил 7-летний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, дело вернули прокурору, сообщил тогда РИА Новости Берман. Позднее оно снова было передано в суд.