В российских регионах перехватили более 40 дронов ВСУ

Суммарно ПВО сбили 44 летательных объекта.
Российские средства ПВО за период с 20:00 до 23:00 по мск уничтожили 44 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбито над Курской областью — 30 штук.
Восемь БПЛА поразили над Ростовской областью, три — над Белгородской областью. Над Воронежской областью уничтожил два, а над Брянской областью один.
