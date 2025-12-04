В Евросоюзе задумали обзавестись своим планом по Украине

Ранее о подходах к мирному урегулированию конфликта на Украине заявляли и другие европейские политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал о 28-пунктном мирном плане и критиковал попытки ряда западноевропейских лидеров его заблокировать, а СМИ писали, что в ответ на американские инициативы ЕС уже разработал собственный план с режимом прекращения огня и обменом военнопленными.