Отец с ребенком пострадали в ДТП в Минске

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска.

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец с ребенком пострадали в ДТП, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

4 декабря около 20:20 63-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по Запорожской площади, по предварительной информации, отвлекся от управления, выехал на запрещающий красный сигнал светофора и совершил наезд на отца с ребенком, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Мужчина с ребенком доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска. -0-