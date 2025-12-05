Отец с ребенком пострадали в ДТП в Минске

4 декабря около 20:20 63-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по Запорожской площади, по предварительной информации, отвлекся от управления, выехал на запрещающий красный сигнал светофора и совершил наезд на отца с ребенком, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.