Израиль хочет массово выселять украинских беженцев из страны

Десятки тысяч украинских беженцев в Израиле рискуют лишиться статуса временной защиты и оказаться под угрозой депортации в конце декабря 2025 года. Израильские власти до сих пор не приняли решение о продлении режима защиты, введенного в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на источники в правительстве и правозащитных организациях.