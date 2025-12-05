Дроны ВСУ совершили налёт на Курск

На месте происшествия работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Градоначальник отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Утром, по поручению губернатора Александра Хинштейна, специалисты администрации проведут подомовой обход и окажут необходимую помощь всем нуждающимся.
Маслов призвал не приближаться к обломкам беспилотников и тем более не трогать их. В случае обнаружения подобных фрагментов необходимо немедленно сообщить по единому номеру 112.
