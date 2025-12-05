Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ совершили налёт на Курск

Курск подвергся атаке ВСУ с применением беспилотников. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены окна в нескольких частных домах и один автомобиль, сообщил глава города Евгений Маслов.

Источник: Life.ru

На месте происшествия работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Градоначальник отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Утром, по поручению губернатора Александра Хинштейна, специалисты администрации проведут подомовой обход и окажут необходимую помощь всем нуждающимся.

Маслов призвал не приближаться к обломкам беспилотников и тем более не трогать их. В случае обнаружения подобных фрагментов необходимо немедленно сообщить по единому номеру 112.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше