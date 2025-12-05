Четыре страны отказались участвовать в «Евровидении»

В EBU уточнили, что уже получили официальные письма от общественных вещателей четырех стран. Союз зафиксировал их отказ и включил эту информацию в рабочий список подготовки к конкурсу. При этом в организации подчеркнули, что диалог с национальными телекомпаниями продолжается в штатном режиме, а формальных процедур по приостановке их членства не инициировалось.