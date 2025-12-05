Ричмонд
Взрывы гремят в Чугуеве Харьковской области

Седьмой взрыв зафиксирован в Чугуевском районе Харьковской области Украины вечером 4 декабря. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

Взрыв за взрывом сотрясает Харьковскую область. Видео © Telegram / Украина.ру.

В регионе объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что после ночных взрывов в Киевской области в конце ноября часть украинской столицы и город Фастов остались без электричества. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения западной части города. Киевская областная военная администрация подтвердила полное обесточивание Фастова, отметив, что критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

