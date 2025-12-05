Взрывы гремят в Чугуеве Харьковской области

Ранее сообщалось, что после ночных взрывов в Киевской области в конце ноября часть украинской столицы и город Фастов остались без электричества. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения западной части города. Киевская областная военная администрация подтвердила полное обесточивание Фастова, отметив, что критическая инфраструктура переведена на резервное питание.