Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на студентов на юго-востоке Москвы

«Во время патрулирования правоохранители получили сообщение о конфликте в торговом заведении на ул. 8-я Текстильщиков. По предварительной информации, двое мужчин в ходе конфликта напали на группу студентов, после чего скрылись с места происшествия. Прибывшие росгвардейцы оказали помощь пострадавшему студенту, уточнили приметы злоумышленников и приступили к обследованию прилегающей территории. В одном из дворов вблизи магазина сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали одного из подозреваемых», — рассказали в пресс-службе.