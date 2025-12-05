Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на студентов на юго-востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали мужчину, напавшего вместе с соучастником на группу студентов в магазине в столичном районе Текстильщики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«Во время патрулирования правоохранители получили сообщение о конфликте в торговом заведении на ул. 8-я Текстильщиков. По предварительной информации, двое мужчин в ходе конфликта напали на группу студентов, после чего скрылись с места происшествия. Прибывшие росгвардейцы оказали помощь пострадавшему студенту, уточнили приметы злоумышленников и приступили к обследованию прилегающей территории. В одном из дворов вблизи магазина сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали одного из подозреваемых», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что нарушитель был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.