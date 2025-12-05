В Харькове и Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы

Семь взрывов зафиксировано в Чугуевском районе Харьковской области, информирует телеканал «Общественное».
«Седьмой взрыв в Чугуевской городской общине», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, вечером в четверг взрыв прогремел в Харькове.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит тревога с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными.