В Харькове и Чугуевском районе Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области Украины звучит тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Семь взрывов зафиксировано в Чугуевском районе Харьковской области, информирует телеканал «Общественное».

«Седьмой взрыв в Чугуевской городской общине», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, вечером в четверг взрыв прогремел в Харькове.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит тревога с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными.