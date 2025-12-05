В московской ветклинике прокомментировали видеозапись с умершим шпицем

Женщина обратилась в учреждение на Фрязевской улице после того, как ее питомцу стало плохо. У шпица начались проблемы с дыханием. В клинике ей выставили счет на 75 тысяч рублей, она заплатила только пять тысяч в качестве предоплаты. В итоге шпиц умер через 2,5 часа после поступления в стационар.