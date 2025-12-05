В московской ветклинике прокомментировали видеозапись с умершим шпицем

В столичной ветеринарной клинике «ГудВет», где умер померанский шпиц, сообщили, что владелец собаки скрыл от врачей наличие у питомца сердечного заболевания, а судебная экспертиза не установила действия сотрудников медучреждения, которые могли привести к смерти животного.
— Потеря питомца — всегда трагедия, и мы искренне сожалеем о том, что произошло с померанским шпицем Честером, который поступил к нам в январе этого года, — сказано в Telegram-канале клиники.
По инициативе владельца собаки было проведено судебное разбирательство, в ходе которого суд назначил независимую судебную ветеринарную экспертизу.
— Эксперт изучил оригинальные видеозаписи продолжительностью около полутора часов, медицинскую документацию и доводы сторон. Экспертизой не были установлены действия или бездействия сотрудников ветклиники, которые могли бы привести к гибели шпица. Данный вывод отражен в официальных материалах дела, — говорится в публикации.
По данным медучреждения, публикуемое в социальных сетях видео содержит лишь фрагмент материалов, которые были предоставлены суду, в нем нарушена последовательность событий.
— В ходе проведения судебной экспертизы было установлено наличие у собаки сердечного заболевания, но ее хозяин скрыл это обстоятельство от клиники, как и не предоставил доказательств того, что лечил это заболевание у питомца. Эти обстоятельства учтены судом и отражены в решении по делу, — сказано в сообщении.
Также в ветклинике добавили, что сотрудники получают угрозы, эти случаи фиксируются и передаются в правоохранительные органы.
Хозяйка шпица, который умер в московской ветклинике, прокомментировала произошедшую ситуацию. Она сказала, что врачи данного учреждения не должны больше прикасаться к животным.
Женщина обратилась в учреждение на Фрязевской улице после того, как ее питомцу стало плохо. У шпица начались проблемы с дыханием. В клинике ей выставили счет на 75 тысяч рублей, она заплатила только пять тысяч в качестве предоплаты. В итоге шпиц умер через 2,5 часа после поступления в стационар.