В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

В Омской области объявили карантин из-за бешенства. Опасный вирус обнаружили у животных в посёлке Речной Омского района и в личном хозяйстве в деревне Пашенная Роща Павлоградского района. До 2 февраля 2026 года в этих населённых пунктах будут действовать строгие ограничения.

Источник: Life.ru

Это уже далеко не первая тревожная новость о бешенстве в регионе. Только в Омском районе это восьмой случай с начала сентября. Ранее болезнь фиксировали в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском и Калачинском районах.

Особенно резонансным стало нападение бешеной лисы на девушку в Калачинске. После этого в том районе выявили ещё два случая инфекции. Ситуация показывает, насколько близко смертельная угроза может подобраться к людям.

Бешенство неизлечимо после появления симптомов как у животных, так и у человека. Основными разносчиками вируса остаются дикие звери, что делает каждый новый очаг крайне опасным.

