В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Это уже далеко не первая тревожная новость о бешенстве в регионе. Только в Омском районе это восьмой случай с начала сентября. Ранее болезнь фиксировали в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском и Калачинском районах.
Особенно резонансным стало нападение бешеной лисы на девушку в Калачинске. После этого в том районе выявили ещё два случая инфекции. Ситуация показывает, насколько близко смертельная угроза может подобраться к людям.
Бешенство неизлечимо после появления симптомов как у животных, так и у человека. Основными разносчиками вируса остаются дикие звери, что делает каждый новый очаг крайне опасным.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.