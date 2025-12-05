Ермак после увольнения сохранил минимум десять должностей

Ранее в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с поста главы Офиса, после чего у него прошли обыски с изъятием телефонов и ноутбуков. Тогда Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского, готов отправиться на фронт и предупредил, что его критики и бывшие союзники, которые от него отвернулись, «получат по заслугам».