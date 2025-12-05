Ричмонд
Shot: Взрывы прогремели над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края

Взрывы прозвучали над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что слышали в общей сложности около пяти взрывов над городами. Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышан звук мотора в небе. Предварительно, ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлете, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 44 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом 4 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

В этот же день силы российской противовоздушной обороны ликвидировали над Севастополем две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
